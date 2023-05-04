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بالفيديو .. لقطات تاريخية لاستقبال الملك فهد رئيس الأرجنتين

بالفيديو .. لقطات تاريخية لاستقبال الملك فهد رئيس الأرجنتين
الرياض (صدى):

استعرضت مؤسسة الملك فهد لقطات تاريخية من مراسم استقبال الملك فهد بن عبدالعزيز، الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم في الرياض.

وذكرت أن هذا اللقاء تمت في مثل هذا اليوم من عام 1992م، حيث استقبل الملك فهد في الديوان الملكي الرئيس الأرجنتيني.

وأضافت أن الملك فهد قام حينها بمنح الرئيس الأرجنتيني وساماً رفيعاً بحضورالملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2025 ] نشر منذ يوم واحد

الله يرحم ويغفر لملوكنا فهد وعبدالله والامير سلطان ويسكنهم فسيح جناته.

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