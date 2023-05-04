بالفيديو .. لقطات تاريخية لاستقبال الملك فهد رئيس الأرجنتين

الرياض (صدى):

استعرضت مؤسسة الملك فهد لقطات تاريخية من مراسم استقبال الملك فهد بن عبدالعزيز، الرئيس الأرجنتيني كارلوس منعم في الرياض.

وذكرت أن هذا اللقاء تمت في مثل هذا اليوم من عام 1992م، حيث استقبل الملك فهد في الديوان الملكي الرئيس الأرجنتيني.

وأضافت أن الملك فهد قام حينها بمنح الرئيس الأرجنتيني وساماً رفيعاً بحضورالملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

في مثل هذا اليوم من عام 1992م الملك #فهد_بن_عبدالعزيز (رحمه الله) يستقبل الرئيس الأرجنتيني

كارلوس منعم في الديوان الملكي في مدينة الرياض وقلّده وساماً رفيعاً بحضور

الملك عبدالله بن عبدالعزيز والأمير سلطان بن عبدالعزيز (رحمهم الله) والملك #سلمان_بن_عبدالعزيز (حفظه الله)… pic.twitter.com/mY96iYgCNs — الملك فهد بن عبدالعزيز (@kfahadalsaud) May 4, 2023