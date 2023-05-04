“فض المنازعات” تلزم النصر بدفع 1.5 مليون ريال
أصدرت غرفة فض المنازعات بإلزام نادي النصر) بدفع مليون و500 ألف ريال لـلوسيط “عبدالرحمن بن محمد بن خنين”
وكان هذا المبلغ هو قيمة المبلغ المتبقي من عمولة الوساطة، كما تم إلزام النادي بدفع 5 آلاف ريال رسوم قيد الدعوى.
وأضافت الغرفة أن هذا القرار قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم الرياضي السعودي، مشيرة إلى أن المدى الزمني لتنفيذ القرار هو 30 يوماً تبدأ من اكتساب القرار الصفة النهائية بمضي المدة المحددة للاعتراض عليه وهي 21 يوماً تبدأ من تاريخ تبليغ القرار أو بعد اكتساب القرار للصفة القطعية في حال الاستئناف.
winner4ever[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ يومين
ما يمل نادي الفقر من كثر الشكاوي اللي عليه ، مفشلنا وقاطع وجهنا ومشوه سمعة الكرة السعودية داخليا وخارجياً بكثرة مشاكلة والشكاوي اللي عليه داخليا وخارجياً
🤔[ عدد التعليقات: 5595 ] نشر منذ يومين
الآسيوية صعبة قوية
[email protected][ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
مافيه الا طاقيه دايم يركبه هو الي رد
ابو خالد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ يوم واحد
ياwinner4ever ماتمل انت ياملقوف ياطفيلي وش دخلك في مالا يعينيك انت واضح عليك انت من البقرات ال ٣ عارفهم صح