نشوب حريق بمبنى تحت الإنشاء في مكة
أعلنت مديرية الدفاع المدني، مساء اليوم الخميس، نشوب حريق بمبنى تحت الإنشاء في مكة المكرمة.
وباشر مدني مكة المكرمة حريقًا بأخشاب في مبنى تحت الإنشاء، ولا إصابات جراء الحريق.
وفي وقت سابق من اليوم أخمد مدني الدمام حريقًا في محل تجاري، ولم يسفر عن إصابات ولله الحمد.
SandBox🕋[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
كثرة الحرائق سببها كثرة العماله الوافده في السعودية والإكتضاض السكاني بسبب وجودهم يجب الإعتماد على الروبوت والدفع عن طريق البصمة والحصول على كل شيء عن طريق البصمة ومتى ما أصبحت مريض يجب عليك الخضوع للعلاج حتى تستعيد عملية الدفع بالبصمة وبإمكانك الحصول على كل شيء إذا كنت ذو صحة جيده
SandBox🕋[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
لا داعي لوظيفة سائقين وعمال مطاعم هذه الوظيفتين ستتقلص بسرعه كبيره في جميع أنحاء العالم مع وجود السيارات ذاتيه القياده العامله بالطاقة الشمسية والماء والهيدروجين ومع وجود الروبوتات التي تطبخ في المطاعم فهذه الروبوتات ستمنع البكتيريا والجراثيم الناتج عن الأيدي البشرية القذره التي لا تنظف نفسها حتى النساء لم يعد هناك حاجه لهن مع وجود خلايا جذعيه للرجل وأجهزة ذكاء صناعي في مختبر كبير تقوم بحمل الطفل وولادته لسنا حيوانات حتى يكون هناك حمل وولاده فنحن بشر كرمنا الله عن الحيوانات وإصطفانا
SandBox🕋[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
ليس هناك حاجه لشرائح هواتف مع وجود أقمار صناعيه تربطك بجميع أنحاء العالم يُستطاع أن يؤضع هواتف ذكيه وكمبيوترات مرتبطه مباشره بالأقمار الصناعيه ويُتَصَل من خلالها نحن في عصر العالم المفتوح والإنترنت المفتوح والإتصالات المفتوحه المربوطه بالأقمار الصناعية كل ما عليك هو إمتلاك فيش كهرباء وهاتف أو كمبيوتر وستتصل مباشره بالإنترنت المآسي الكثيره تجعلنا قريبين من هذا الخيار الإبداعي