فيديو.. أمريكي أبيض يخنق مشرد أسود حتى الموت!

واشنطن (صدى):

في قضية عنصرية جديدة، أقدم شاب أبيض البشرة في أمريكا على قتل مشرد أسود في قطارات نيويورك.

وكان المشرد قام بإثارة الاضطراب في القطار حيث انقض عليه الشاب الأبيض ذو 24 عاما والذي يعمل في المارينز وقام بخنقه لمدة 15 دقيقة حتى توفي.

وتبين أن المجني عليه كان بلا مأوى وحدثت له نوبة مرض عقلية على متن قطار في مانهاتن السفلى عندما قفز الشاب لتقييده وفقًا لروايات الشرطة والشهود.

وتم احتجاز الجاني “جندي البحرية” فورًا بعد المواجهة الدامية، لكن أطلق سراحه دون توجيه تهم إليه.