  • السبت 6 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. السومة يحتفل بصعود الأهلي لدوري روشن

السومة يحتفل بصعود الأهلي لدوري روشن

السومة يحتفل بصعود الأهلي لدوري روشن
ماجد محمد(صدى):

احتفل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي المعار لصفوف العربي القطري، بصعود الأهلي إلى دوري روشن .

وكتب “السومة” على حسابه بموقع “تويتر”:“يبقى شعار الأهلي مشّرق ما غرب”.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز على نظيره هجر بنتيجة 2-1 ليصعد بذلك لدوري روشن.

أقرأ أيضا

شاهد .. جماهير الأهلي تردد نشيد النادي فرحا بالصعود

WhatsApp Image 2023 05 04 at 7.37.15 PM

 

 


الوسوم:, , ,

3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5595 ] نشر منذ يومين

كذاب أشر،، لو فيك خير ما تركت الأهلي ورحت تجري خلف الفلوس،، لا تدعي المثالية يا ابو شكيم

[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ يومين

والله تو ادري انه طلع من الاهلي

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد

خرج رغما عنه

اترك رد