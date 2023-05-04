السومة يحتفل بصعود الأهلي لدوري روشن
احتفل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي المعار لصفوف العربي القطري، بصعود الأهلي إلى دوري روشن .
وكتب “السومة” على حسابه بموقع “تويتر”:“يبقى شعار الأهلي مشّرق ما غرب”.
يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز على نظيره هجر بنتيجة 2-1 ليصعد بذلك لدوري روشن.
أقرأ أيضا
،،،،،،[ عدد التعليقات: 5595 ] نشر منذ يومين
كذاب أشر،، لو فيك خير ما تركت الأهلي ورحت تجري خلف الفلوس،، لا تدعي المثالية يا ابو شكيم
شابوره[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ يومين
والله تو ادري انه طلع من الاهلي
جمس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
خرج رغما عنه