السومة يحتفل بصعود الأهلي لدوري روشن

ماجد محمد(صدى):

احتفل اللاعب السوري عمر السومة، مهاجم فريق الأهلي المعار لصفوف العربي القطري، بصعود الأهلي إلى دوري روشن .

وكتب “السومة” على حسابه بموقع “تويتر”:“يبقى شعار الأهلي مشّرق ما غرب”.

يذكر أن فريق الأهلي حقق الفوز على نظيره هجر بنتيجة 2-1 ليصعد بذلك لدوري روشن.

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