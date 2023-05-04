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“ترامب” : مزاعم كاتبة باغتصبي لها سخيفة ومثيرة للاشمئزاز

“ترامب” : مزاعم كاتبة باغتصبي لها سخيفة ومثيرة للاشمئزاز
واشنطن (صدى):

علق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على مزاعم إحدى الكاتبات بأنه اغتصبها في أحد المتاجر في مانهاتن.

ووصف ترامب، في شهادة أدلى بها مقطع فيديو عرض أمام المحكمة، تلك المزاعم بأنها “سخيفة ومثيرة للاشمئزاز، مؤكدا أنه لم يغتصبها.

يذكر أن كاتبة العمود، إي جان كارول،اتهمت ترامب بـأنه هاجمها في منتصف التسعينيات في إحدى غرف ملابس بأحد المحال واغتصبها.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ يومين

ترمبو ترمبو يا خيار

أصابيع البرمبو يا ترمبو

صح النوم

[ عدد التعليقات: 1312 ] نشر منذ يومين

بااغتصابي مو باغتصبي

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