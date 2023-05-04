مفاوضات بين جوزيه مورينيو وباريس سان جيرمان

وكالات(صدى):

أكدت تقارير إسبانية وجود مفاوضات بين جوزيه مورينيو مدرب روما وإدارة باريس سان جيرمان لتدريب الفريق الموسم المقبل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير صحفية ذكرت في وقت سابق أن هناك اتفاقا محتملا بين إدارة نادي روما الإيطالي ومستثمرين سعوديين قد يقنع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب الفريق بالبقاء في منصبه.

ويحتل روما حالياً المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، حيث ينافس على الظفر بمقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وعلى التتويج بالدوري الأوروبي.

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