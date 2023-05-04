بينهن بيونسيه ومايلي سايرس..نجمات تحولن لعارضات أزياء لأشهر دور الأزياء

واشنطن (صدى):

يميل عدد كبير من دور الأزياء العالمية للاستعانة بالنجمات ليقدمن تصاميمهم على منصات العروض خلال أسابيع الموضة.

ومن بين هؤلاء النجمات كيم كارداشيان، وبيونسيه، ومايلي سايرس، ودوا ليبا وغيرهن.

وفي عام 2005 ظهرت بيونسيه كعارضة أزياء على منصة العرض الخاصة بالحدث الخيري Fashion for Relief، وظهورها أحدث ضجة كبيرة في ذلك الوقت وأدى بالنتيجة إلى رفع نسبة التبرعات الخيرية.

كما ظهرت ريهانا كعارضة أزياء لعلامة ديسكوارد Dsquared الكندية التي استعانت بها لتشارك وتختم عرض الأزياء الخاص بها لموسم ربيع وصيف 2007.

وتوصلت الشركات الكبيرة في عالم صناعة الأزياء، إلى أن الاستعانة بالمشاهير ضمن وسائل ترويج المنتجات والتصاميم وهي من أكثر الطرق التي من الممكن أن تعود بأرباح كبيرة وتضمن الانتشار المطلوب.