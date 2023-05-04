بلاغ ضد بطلة شخصية “وداد” بمسلسل “جعفر العمدة”

القاهرة(صدى):

تقدم المحامي المصري، أيمن محفوظ، ببلاغ للنائب العام ضد الفنانة جوري بكر التي قامت بدور “وداد” في مسلسل جعفر العمدة.

واتهم المحامي الفنان بأنها قامت بإهانة سيدات مصر عندما تحدثت عن شخصية “وداد” التي جسدتها في مسلسل جعفر العمدة.

وقال المحامي في البلاغ أن “جوري” وصفت شخصية “وداد” السيدة الخائنة بأنها شخصية موجودة في كل بيت مصري وهي مثال للسيدات المناطق الشعبية.

وأكد المحامي أن الفنانة وصفت سيدات مصر جميعًا بالخيانة والإنهيار الأخلاقي وخاصة سيدات المناطق الشعبية التي يمثلن أكثر من 80% من سيدات مصر.

وقدم محفوظ إسطوانة مدمجمة عليها بعض مقاطع من مسلسل جعفر العمدة للشخصية وداد مع تصريحات جوري بكر، وطالب باتخاذ اللازم قانونا.