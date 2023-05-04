القريات..طفلة لمنقذها من هجوم الكلاب الضالة: “تكفى لاتخطفني”
روت الطفلة “سارة العازمي” تفاصيل نجاتها من اعتداء الكلاب الضالة في القريات.
وأوضحت الطفلة أنها كانت قد ذهبت للمدرسة سيرا على قدميها بعد تعطل سيارة والدها، مضيفة : ” طلعلي 3 كلاب وصرت أركض وأبكي، بعدين ساعدوني جيراننا ووصلوني بالسيارة “.
وأشارت الطفلة إلى أن أول جملة قالتها لجارها بعدما أنقذها بسيارته: “تكفى لا تخطفني”.
فيديو | سارة لمنقذها.. "تكفى لاتخطفني".. #الإخبارية تلتقي الطفلة "سارة العازمي" في القريات بعد نجاتها من اعتداء الكلاب الضالة #نشرة_النهار pic.twitter.com/0hWmDEMnMU
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
عمر[ عدد التعليقات: 131 ] نشر منذ يومين
الى اهلها كيف تخلونا تمشي لحالها فالشوارع غير كلاب الشوارع فيه كلاب الاوادم اتقوا الله في ابنائكم
هايلوكس[ عدد التعليقات: 801 ] نشر منذ يومين
ببراءة الطفولة الطفلة قالت هذا الكلام .. لكن كان من الواجب على القناة أن لاتظهره لكي لا يكون ثمة انطباع خاطئ خارج البلد فبلادنا ليست من بلادين الخطف وما الخطف إلا إذا كان على الهواء فهي معذورة .
صريح نجد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ يومين
قال ثلاث فصول دراسيه قال
اللهم عليك بكل ظالم مستبد
(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون)
صريح نجد[ عدد التعليقات: 87 ] نشر منذ يومين
هذه من سلبيات الفصول الدراسيه الثلاثه
اصبحت السنه كلها دراسه
الموضوع استفزاز و نزف ميزانيات اولياء الامور بشكل متعمد بالاضافه الى التعرض للمخاطر كما حدث لهذه الطفله البريئه.
الفصول الثلاثه نظام فاشل بكل ما تحمله هذه الكلمه من معنى
حسبنا الله و نعم الوكيل
دوبنولاي سلحانشيسكو
منصور[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ يومين
الشخص الذي يقول الفصول الدراسية الثلاث وش دخلها في اهمال البلديات عن تنظيف الشوارع من الكلاب الصالة
مع الاسف انت لا تعي فوائد الفصول الثلاث اذا خانك التعبير حيث ان الفصول الثلاث كان الهدف منها حماية العوايل من الانحلال الخلقي في الدول الاوربية هداك الله