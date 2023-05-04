القريات..طفلة لمنقذها من هجوم الكلاب الضالة: “تكفى لاتخطفني”

الرياض (صدى):

روت الطفلة “سارة العازمي” تفاصيل نجاتها من اعتداء الكلاب الضالة في القريات.

وأوضحت الطفلة أنها كانت قد ذهبت للمدرسة سيرا على قدميها بعد تعطل سيارة والدها، مضيفة : ” طلعلي 3 كلاب وصرت أركض وأبكي، بعدين ساعدوني جيراننا ووصلوني بالسيارة “.

وأشارت الطفلة إلى أن أول جملة قالتها لجارها بعدما أنقذها بسيارته: “تكفى لا تخطفني”.

فيديو | سارة لمنقذها.. "تكفى لاتخطفني".. #الإخبارية تلتقي الطفلة "سارة العازمي" في القريات بعد نجاتها من اعتداء الكلاب الضالة #نشرة_النهار pic.twitter.com/0hWmDEMnMU — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023