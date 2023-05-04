عودة الأهلي الكبير لدوري روشن

أقلعت ليلة البارحة الأربعاء 03 مايو 2023م طائرة نجوم كرة القدم للنادي الأهلي بقيادة كابتن الرحلة الأستاذ المُحَنَّكْ وليد معاذ ومساعده الكابتن الوفي تيسير الجاسم متجهةً بفضل الله وقوته إلى دوري روشن السعودي، ثم بحُسن إدارة أبنائه البررة وبمساعدة في مشروع إقلاع هذه الطائرة من الطاقم الفني والإداري وبدعم جبار ومنقطع النظير من جماهير الأهلي الوفية بعد الهبوط الاضطراري الذي أُجْبِرَتْ عليه العام الماضي بسبب سوء الإدارة وتفريطها في الكفاءات العالية للفريق والاختيارات السيئة والعناد والاستمرار في الطريق الخاطئ وعدم قبول مشورة العقلاء وأصحاب الخبرة والرأي السديد، وصاحب هذه الرحلة السعيدة الكثير من التهاني والتبريكات من الأندية والجماهير والبرامج الرياضية ومحبي هذا النادي العريق كانت على المستوى المحلي والخليجي والدولي مما يدل على أهمية وعراقة هذا الفريق في دوري روشن والذي تم اعتباره من أفضل دوريات كرة القدم على المستوى العربي والآسيوي، وبالرغم من هبوط هذا النادي الثمانيني الكبير لدوري يلو إلا أنه تمكن من سحب كثيراً من الأضواء والبرامج الرياضية لهذا الدوري ليس على المستوى المحلي بل حتى على المستوى الخليجي والعربي وساهم بشكل كبير في رفع القيمة السوقية له والمستوى الفني والمتابعة الإعلامية والجماهيرية والتفاعلية وزيادة معدل التنافس بين الفُرُق فيه وتسليط الأضواء على اللاعبين في هذا الدوري والاهتمام بهم ومنحهم فرصة الانضمام للمنتخب الأول، مع بعض المكتسبات الأخرى مثل تنشيط السياحة الداخلية وإشغال الفنادق في المدن المحلية التي يلعب فيها هذا النادي الكبير مبارياته في دوري يلو.

كما ساهمت مشاركة الأهلي في هذا الدوري في استفادة لاعبي دوري يلو في الأندية الأخرى من فرصة الاحتكاك بلاعبي الأهلي وخبرتهم الدولية الطويلة وارتفاع الحافز النفسي لهم من أجل تقديم مستويات فنية عالية ونتائج إيجابية خاصة أمام النادي الأهلي وهذا ما كنا نشاهده في مباريات الأهلي وصعوبتها الذي أدى إلى رفع مُتعة مُشاهدة مباريات دوري يلو بنسبة كبيرة جدا عن الأعوام السابقة وبنقل تلفزيوني أفضل، والجدير بالذكر في عودة طائرة نجوم الأهلي لدوري روشن هي الوقفة الصادقة لجماهير النادي الوفية والعاشقة مع هذا الفريق في كل مباراة كانت سواء على أرضه أو خارجها وأعداد الحضور الجماهيري المميز الذي أثبت للجميع أن الأهلي يمتلك جمهورا كبيرا ليس في مدينة جدة فقط بل في جميع مناطق المملكة وخاصة في المباريات التي امتلأت فيها المدرجات وتم إغلاق الأبواب مبكراً.

كان الاستعداد لهذه الرحلة طويل جدا ومرهق للإدارة بعد تغييرات جذرية وجريئة للطاقم الفني والإداري وبعض اللاعبين المحترفين وتحقيق صدارة الترتيب من خلال 30 جولة حقق فيها الفريق 65 نقطة بـ 19 فوز آخرها كان الفوز الثمين على نظيره فريق هجر ليلة البارحة و8 تعادلات وثلاث حالات خسارة، هذا بالإضافة إلى بُعْد الإدارة عن المهاترات الإعلامية والتفرغ التام للعمل في صمت وتجهيز الفريق لرحلة الإقلاع والعودة إلى مكانه الطبيعي الذي حُرِمَ منه مؤقتاً والتعامل المثالي مع اللاعبين والجماهير والأجهزة الفنية والإدارية بحنكة إدارية عالية وخبرة السنوات الطوال.

وما أسعدني ليلة البارحة هي كمية الحب والتهاني والتبريكات التي حظي بها النادي الأهلي الراقي في تعامله على جميع المستويات أندية وجماهير ورياضيين وبرامج رياضية محلية ودولية والتي تُثبت مَدى الحب والولاء والعشق لهذا النادي الكبير والذي بدأ بتأسيس أكاديمية كرة قدم أفرزت لهذا النادي وجميع أندية المملكة لاعبين شباب على مستوى عالٍ من المهارات والقدرات ومازالت فرق دوري روشن تذخر بهم إلى يومنا هذا.

وأخيرا وليس آخرا تبقى لفريق الأهلي لكرة القدم في دوري يلو 2023م أربع جولات تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسماني وهي مع العربي والشعلة والقادسية والحزم، لتأكيد الصدارة ومواصلة الفوز في الجولات المتبقية وإسعاد جماهيره الوفية وتتويج مجهودات الجميع بلقب دوري يلو عن جدارة واستحقاق رغم تأكيد صعود الأهلي لدوري روشن وانتهاء الأزمة التي مرت بهذا النادي الكبير.

أما الحكمة التي أحب أن أشيد بها في هذا الموقف الجميل والتي تقول ” لا تيأس إذا عُدْتَ خَطوةً للوَراء … فلا تَنْسَى أنَّ السَهْم يَحْتَاج أنْ تُعِيدَهُ للوَراء لِيَنْطَلِقَ بِقُوة إلى الأمَام “.