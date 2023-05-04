بالفيديو .. محامي: الإجهاض بدون فتوى تعرض الوالدين للعقوبة

أميرة خالد(صدى):

قال عبدالله الخنفري، محامي وباحث شرعي، إن هناك لائحة منظمة لعمليات الإجهاض معمول بها لدى الأطباء والمستشفيات، مضيفا أن الإجهاض دون فتوى أو أذن يعرض الوالدين ومن لهم علاقة بالإجهاض للعقوبة القانونية.

وأضاف أنه في حال كان هناك ضرر حتمي على الأم فيجوز لها الإجهاض بموافقة طبية وشرعية، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

وأكد أن الطبيب ملزم بتحمل تكاليف علاج الطفل المولود بتشوهات خلقية إذا لم يخبر الوالدين قبل ولادة هذا الطفل بحقيقة وضعه، مضيفا أن لكل واقعة فتوى خاصة بها، وأن الوالدين عليهم الاستفتاء على حالة الإصابة للجنين ومدى شرعية الإجهاض من عدمها.

بعد نفخ الروح في الجنين.. هل يجوز إجهاضه؟

عبدالله الخنفري – محامي وباحث شرعي يجيب#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/pxA48xHgvl — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

عبدالله الخنفري – محامي وباحث شرعي : هناك لائحة منظمة لعمليات الإجهاض معمول بها لدى الأطباء والمستشفيات .. والتلاعب في هذه الأمور يسبب فوضى.. وهذه هي العقوبة #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/aLe2YOrmQZ — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

عبدالله الخنفري – محامي وباحث شرعي : لكل واقعة فتوى خاصة بها .. والوالدين عليهم الاستفتاء على حالة الإصابة للجنين ومدى شرعية الإجهاض من عدمها #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/soKYS3mIwD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

الحكم الشرعي لإجهاض الأجنة المصابين بأمراض وراثية..

عبدالله الخنفري – محامي وباحث شرعي : بعض الإجراءات الطبية لابد فيها من الرجوع للنظرة الشرعية .. ولكل حالة ظرف شرعي خاص بها #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/hx2GnehUZ3 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023