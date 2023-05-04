رويترز : عرض الهلال هو العرض الوحيد المعروض على “ميسي”

طلال الغامدي(صدى):

أكدت وكالة رويترز إن العرض المقدم من نادي الهلال هو العرض الوحيد الذي حصل عليه لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي حتى الآن.

وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، توصل إلى اتفاق مع إدارة نادي الهلال في آخر اجتماع جمع بين الطرفين.

وشهد الاجتماع الأخير بينهما رفع الهلال قيمة عرضه إلى 500 مليون دولار في السنة، فطلب “ميسي” شهرًا واحدًا لاتخاذ قرار وتقييم أي مقترحات من الفرق.

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