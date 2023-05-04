ريم بساطي: المرأة يمكنها العيش دون الرجل والعكس صحيح

أميرة خالد(صدى):

رأت الإعلامية ريم بساطي مذيعة برنامج “سيدتي”، أن المرأة يمكنها العيش دون الرجل وأن تسعد نفسها، لكن على النقيض فالرجال لا يستطيعون أبدا العيش دون امرأة.

وقالت بساطي خلال حلقة البرنامج: “الرجل لا يستطيع العيش دون امرأة في حياته”، لتوافقها في الرأي المذيعة مها منصور.

وقالت مها منصور: “الدليل على ذلك أنه لما يتوفى الرجل غالبا المرأة لا تتزوج وتربي أولادها والعكس صحيح، لو توفت المراة يخلص العزاء من هنا يتزوج على طول بحجة الأولاد”.

وأشارت مها منصور إلى أن ذلك ليس إنحيازا للمرأة لكنه واقع نعيشه.

ريم بساطي: المرأة يمكنها العيش دون الرجل وتسعد نفسها.. لكن الرجال لا يستطيعون أبدا العيش دون امرأة.. ومها منصور : الشباب بعضهم فوضويين@ReemBusati@Mas_91_#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/o5dy8BKEVX — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023