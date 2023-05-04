بالفيديو .. اقتصادي: كثير من البنوك ستتضرر بسبب رفع سعر الفائدة

الرياض (صدى):

قال الباحث الاقتصادي، سعود المطير، إن كثير من البنوك ستتضرر بسبب رفع سعر الفائدة.

ولفت إلى أن الفيدرالي الأمريكي غامر برفع سعر الفائدة لمواجهة التضخم، وذلك بحسب ما ذكره في قناة “الإخبارية”.

وتوقع تحسن الأسواق الأمريكية اليوم وغدا وكذلك الحال في سوق الأسهم السعودي، مضيفا أن تثبيت سعر الفائدة عند هذا المستوى سيعطى قوة دفع للأسواق المالية، متوقعا أن يتم تخفيض سعر الفائدة في الربع الأخير من 2023.

فيديو | الباحث الاقتصادي د. سعود المطير: كثير من البنوك ستتضرر بسبب رفع سعر الفائدة.. نتوقع تخفيضها خلال الربع الأخير من عام 2023#أسواق_السعودية #الإخبارية pic.twitter.com/Xpe7qWzkxj — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 4, 2023