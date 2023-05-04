الويمني يغادر بيئة عسير الى وكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع

محمد بن طحيطح(صدى):

أصدر وكيل الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع قرارا بتكليف المهندس عبد الله الويمني المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير بالعمل مستشارا لوكالة الوزارة لخدمة المستفيدين وشؤون الفروع.

وكان الويمني قد تولى إدارة فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير لمدة ثلاث سنوات قدم خلالها عملا مميزا ارتقى من خلاله بفرع الوزارة بمنطقة عسير وخدم المنطقة وفق المعطيات والصلاحيات الممنوحة له وزاريا.

وقدم الويمني شكره وتقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي ولنائبه المهندس منصور بن هلال المشيطي على الدعم الذي وجده خلال عمله مديرا عاما لفرع عسير خلال الثلاث السنوات الماضية, كما قدم شكره لجميع العاملين في الفرع والمكاتب والوحدات والمحاجر التابعة له مثمنا المجهودات الكبيرة التي قاموا بها خلال فترة عمله.