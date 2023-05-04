من العرضيات : تأهل الطالب محمد شكري لتصفيات بن راشد في مشروع تحدي القراءة العربي

مازن القرني(صدى):

تأهل الطالب محمد بن شكري عبادي بالصف الأول المتوسط في متوسطة العز بن عبدالسلام بالعرضية الشمالية التابعة لمحافظة العرضيات و التابعة تعليمياً لمحافظة القنفذة ، للتصفيات النهائية على مستوى وزارة التعليم بالمملكة في مسابقة تحدي القراءة العربي وذلك بعد ترشيحه من قبل إدارة التعليم بمحافظة القنفذة.

والذي من جهته قدم مدير مكتب التعليم بالعرضية الشمالية الاستاذ عبود بن عبدالله السهيمي شكره وتقديره للطالب ولأسرته ولإدارة المدرسة المتمثلة في مدير المدرسة الاستاذ خماش بن حلسان القرني ووكيلها الاستاذ عبدالله بن سعيد العرياني والمشرف على المسابقة في المدرسة الاستاذ صالح علي السهيمي .

الجدير بالذكر تعتبر مسابقة “تحدي القراءة العربي” هو أكبر مشروع عربي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لتشجيع القراءة لدى الطلاب في العالم العربي عبر التزام أكثر من مليون طالب بالمشاركة بقراءة خمسين مليون كتاب خلال كل عام دراسي.