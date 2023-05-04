  • السبت 6 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. فيديو .. مستشار هندسي يوضح سبب انهيار سقف قاعة الأفراح في الرياض

فيديو .. مستشار هندسي يوضح سبب انهيار سقف قاعة الأفراح في الرياض

فيديو .. مستشار هندسي يوضح سبب انهيار سقف قاعة الأفراح في الرياض
الرياض (صدى):

أوضح المستشار الهندسي المهندس سعود الدلبحي، سبب سقوط سقف قاعة الأفراح في الرياض قبل أيام.

وأكد الدلبحي أن الانهيار حدث بسبب زيادة الأحمال بدون الرجوع للمصمم الرئيسي للمبنى، مضيفا: “السبب هو زيادة الأحمال بعد التنفيذ من الديكورات والمعلقات والتكيفات، هذه الاشياء لن تتم في المستقبل إلا بمراجعة من المهندسين المختصين”.

وأشار إلى أن الكثير من التعديلات على المباني التي تتم بعد انتهاء الإنشاء تؤثر على سلامة المبنى مستقبلًا.

وقبل أيام قد انهارت أجزاء سقف قاعة أفراح في الرياض، دون وقوع إصابات ، ما تسبب في إصابة المتواجدين بحالة من الهلع الشديد

WhatsApp Image 2023 05 04 at 10.26.10 PM 1

WhatsApp Image 2023 05 04 at 10.26.11 PM

WhatsApp Image 2023 05 04 at 10.26.11 PM 1

 


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ يومين

حط وشيل

خذ وخل

كسر لا تكسر

بدل وغير

💔 طاحت عليكم

اترك رد