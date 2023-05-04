فيديو .. مستشار هندسي يوضح سبب انهيار سقف قاعة الأفراح في الرياض

الرياض (صدى):

أوضح المستشار الهندسي المهندس سعود الدلبحي، سبب سقوط سقف قاعة الأفراح في الرياض قبل أيام.

وأكد الدلبحي أن الانهيار حدث بسبب زيادة الأحمال بدون الرجوع للمصمم الرئيسي للمبنى، مضيفا: “السبب هو زيادة الأحمال بعد التنفيذ من الديكورات والمعلقات والتكيفات، هذه الاشياء لن تتم في المستقبل إلا بمراجعة من المهندسين المختصين”.

وأشار إلى أن الكثير من التعديلات على المباني التي تتم بعد انتهاء الإنشاء تؤثر على سلامة المبنى مستقبلًا.

وقبل أيام قد انهارت أجزاء سقف قاعة أفراح في الرياض، دون وقوع إصابات ، ما تسبب في إصابة المتواجدين بحالة من الهلع الشديد

فيديو | المستشار الهندسي المهندس سعود الدلبحي: سقوط سقف قاعة الأفراح في الرياض جرى بسبب زيادة الأحمال بدون الرجوع للمصمم الرئيسي للمبنى#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/ctdgMZFU8z — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 4, 2023

فيديو | المستشار الهندسي سعود الدلبحي: الكثير من التعديلات على المباني التي تتم بعد انتهاء الإنشاء تؤثر على سلامة المبنى مستقبلًا#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/UfyS5wVjll — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) May 4, 2023