أراد أن يأتي بفاحشة قوم لوط..مستجدات مقتل عروس على يد زوجها في العيد

القاهرة(صدى):

كشفت والدة الفتاة المقتولة على يد زوجها في مصر بعد 48 ساعة من زواجهما في عيد الفطر، تفاصيل جديدة حول الجريمة.

وقالت والدة الفتاة في القضية المعروفة إعلاميا بعروس طنطا، إن “ابنتها قالت لأسرتها أثناء زيارتها ثاني أيام زواجها، إن زوجها يريد إتيانها من الدبر ويأتي بفاحشة قوم لوط”، موضحة أنها طلبت كتم سرها، لتنصحها الأم بالصبر لأنهما في بداية حياتهما.

وأوضحت أنه ليس هناك مبرر يدفعه لأن يقتل ابنتها بتلك الطريقة الوحشية والبشعة، لافتة إلى أنها لم تجد منه خلال فترة الخطوبة أو خلال الزيارة إلا كل مودة تجاه ابنتها.

وتابعت الأم: “ابنتي كانت كتومة جدا، ودايما كانت تقوله في خلافتهم اتقي الله يا محمد، ومافيش سبب ولا مبرر للقتل”.

وكان تقرير الطب الشرعي المبدئي أكد أن العروس تلقت أكثر من 8 طعنات في أنحاء متفرقة في الجسم.

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