لاعبو 3 أندية يغيبون عن تشكيلة الجولة 25

ماجد محمد(صدى):

أعلن الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين، مساء اليوم الخميس، عن تشكيلة الجولة الـ 25 للمسابقة.

وغاب لاعبو كل من الاتحاد والهلال والنصر عن تشكيلة الجولة، بينما تواجد لاعبان من فرق الشباب، الرائد، والتعاون وضمك، ولاعب من الفتح، وأبها والعدالة.

وفيما يلي تشكيلة الجولة الـ 25 على النحو التالي:

حراسة المرمى: راغد النجار.

خط الدفاع: محمد الدوسري، فاروق شافعي، فيران فيليز، محمد العوفي.

خط الوسط: فهد الرشيدي، حسين القحطاني، إيفر بانيجا، صالح العمري.

خط الهجوم: هلال سوداني، كريم البركاوي.