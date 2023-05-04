مدان بالاغتصاب يقتل زوجته و5 فتيات وينتحر

واشنطن (صدى):

أعلنت السلطات في أوكلاهوما، أن الجثث السبع التي عثرت عليها تعود لزوجة رجل مدان بالاغتصاب، 5 فتيات.

ويقول “جو برنتيس” قائد شرطة مقاطعة أوكمولجي، إن الأدلّة تفيد بأن “جيسي ماكفادين قتل 6 أشخاص ثم انتحر”.

وأضاف: “لا علم لي بما كان يفكّر، وما إذا كان قد أقدم على فعلته عن سابق إصرار”.

وأوضح قائد الشرطة أنّ القتلى بالإضافة لزوجته، وأطفالها الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً وفتاتان مراهقتان كانتا مفقودتين وعمرهما 14 و16 عاماً وهما صديقتان للأسرة.