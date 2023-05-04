فيديو..عملية سطو مسلح فاشلة على متجر صغير في اسطنبول

أنقرة (صدى):

شهدت اسطنبول هجوما مسلحا على متجر صغير على يد رجلين في وقتٍ متأخر من فجر اليوم الخميس، ما أدى إلى نشوب حالة من الهلع والخوف لدى صاحب المتجر وزبائنه.

وحاول صاحب المحل طردهما، حيث نجح في ذلك وتمكّن من إخراجهما إلى خارج المتجر، لكن بعد ذلك قام واحد من الرجلين بإطلاق النار بشكلٍ مباشر باتجاه المتجر.

وفشل كلا الرجلين في سرقة أي شيءٍ من محتويات المتجر بما في ذلك الأموال الموجودة بداخله.