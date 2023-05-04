بالفيديو .. راق شرعي: النمل ليس له علاقة بالسحر أو العين

الرياض (صدى):

علق جمعان السلطاني، خطيب وراق شرعي بالمنطقة الشرقية، على الفيديو المتداول عن ظهور نمل في أحد المنازل بعد قدوم ضيوف في العيد مشيرين أن ذلك بسبب العين والسحر.

وأكد “السلطاني” أن النمل ليس له علاقة بالسحر أو العين، مشيرا إلى أن أهل العلم ومنهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين يؤكد ذلك، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.

ولفت إلى أن يكون ظهور النمل في المنزل المذكور في الفيديو بسبب تساقط سكر أو أي مواد غذائية، مضيفا أن النبي صلي الله عليه وسلم نهى عن قتل النمل طالما أنه لا يؤذي الإنسان، وفي حال كان وجوده به أذي فيجوز التخلص منه بدون حرقه.

ونبه بالأعراض التي تدل على الحسد منها الشعور بالقلق والتوتر وضيق الصدر، مشيرا إلى أن لديه حالات كثيرة أحيلها للطب النفسي بناء على التشخيص الصحيح .

الشيخ جمعان السلطاني – خطيب وراق شرعي بالمنطقة الشرقية: النمل ليس له علاقة بالسحر أو العين .. ورأي أهل العلم منهم الشيخ ابن باز وابن عثيمين يؤكد ذلك@galanzi15#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/vjPdeEZqRm — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

الشيخ جمعان السلطاني : هذه العلامات التي تظهر على الشخص تدل على أنه مصاب بالعين أو الحسد .. ويحتاج إلى الرقية .. ونقاش مع مذيعة سيدتي مها منصور @galanzi15@Mas_91_#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/LkfF3La6ro — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

الشيخ جمعان السلطاني : صدق الراقي مع الله هو الأهم وهذا ما يصنف العاملين بالرقية كتجارة أو غيرها .. ولدي حالات كثيرة أحيلها للطب النفسي بناء على التشخيص الصحيح @galanzi15#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/SLprmTNKTV — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023