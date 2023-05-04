استشاري: الأمراض النفسية قد تدخل لطور الخمول دون علاج

أميرة خالد(صدى):

قال جمال الطويرقي، استشاري الطب النفسي، إن هناك أمراض نفسية أحيان كثيرة تدخل لطور الخمول دون علاج، ويصادف ذلك مع زيارة الشخص لأحد المعالجين للسحر والعين ما يجعل البعض يصدقهم.

وأضاف أن بعض الشخصيات التي تربط ما يحدث لهم بالحسد والعين قد يكون يعانون من أمراض الانفصام أو الوسواس القهري، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

ولفت إلى أن هناك أناس ينفقون أموال طائلة على الدجل لإيمانهم بالحسد والعين، وهذا يعتبر إجرام، مؤكدا أن فكرة الاعتناء بالحسد والعين ربما تكون لضعف الوازع الديني والإدراك للقرآن الكريم.

د. جمال الطويرقي – استشاري الطب النفسي: هناك أناس ينفقون أموال طائلة على الدجل لإيمانهم بالحسد والعين .. وهذا يعتبر إجرام #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/xNU6r9qMbq — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

د. جمال الطويرقي – استشاري الطب النفسي: هناك أمراض نفسية أحيان كثيرة تدخل لطور الخمول دون علاج، ويصادف ذلك مع زيارة الشخص لأحد المعالجين للسحر والعين ما يجعل البعض يصدقهم #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/zLngMkUT01 — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

د. جمال الطويرقي – استشاري الطب النفسي: فكرة الاعتناء بالحسد والعين ربما تكون لضعف الوازع الديني والإدراك #برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/e9uK6F9aJO — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023