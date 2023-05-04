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مسنة بعد وصولها من السودان للمملكة: طلعنا من الحرب ووصلنا للأمان

مسنة بعد وصولها من السودان للمملكة: طلعنا من الحرب ووصلنا للأمان
الخرطوم(صدى):

عبرت سيدة مسنة عن مشاعرها بعد الوصول إلى أرض المملكة ضمن عمليات الإجلاء التي تواصلها المملكة.

وقالت السيدة: “الأوضاع في السودان خطيرة جدا الناس في بيوتها مش آمنة،وبيحصل سرقة ونهب ربنا ينجيهم”، مضيفة: ” الحمدلله طلعنا من الحرب ووصلنا للآمان”.

وفي السياق ذاته أعرب أحد الرعايا عن شعوره عند وصوله إلى ميناء جدة الإسلامي، قائلا: “طلعنا من موقف صعب والحمدلله كل شيء تمام”.

وتواصل المملكة إجلاء مواطنيها ورعايا أجانب من السودان، عبر رحلات بحرية وجوية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.

 

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