مسنة بعد وصولها من السودان للمملكة: طلعنا من الحرب ووصلنا للأمان
عبرت سيدة مسنة عن مشاعرها بعد الوصول إلى أرض المملكة ضمن عمليات الإجلاء التي تواصلها المملكة.
وقالت السيدة: “الأوضاع في السودان خطيرة جدا الناس في بيوتها مش آمنة،وبيحصل سرقة ونهب ربنا ينجيهم”، مضيفة: ” الحمدلله طلعنا من الحرب ووصلنا للآمان”.
وفي السياق ذاته أعرب أحد الرعايا عن شعوره عند وصوله إلى ميناء جدة الإسلامي، قائلا: “طلعنا من موقف صعب والحمدلله كل شيء تمام”.
وتواصل المملكة إجلاء مواطنيها ورعايا أجانب من السودان، عبر رحلات بحرية وجوية بناء على توجيهات القيادة الرشيدة أيدها الله.
فيديو | "وجدنا التعاون والتعاطف"..
أحد الرعايا يعبر عن شعوره عند وصوله إلى ميناء جدة الإسلامي
#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/t6wsgp2w4n
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
فيديو | مسنة تعبر عن مشاعرها بعد الوصول إلى أرض المملكة وتدعو بإصلاح الحال في السودان
#المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان#الإخبارية pic.twitter.com/wS8lTbiMwh
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 4, 2023
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