استشاري: لا يمكن رفض زواج الأقارب بشكل عام لكن الفحص الضروري

أميرة خالد(صدى):

أكد الدكتور ياسر صبر أكاديمي واستشاري طب الأجنة وحالات الحمل الحرجة، أنه لا يمكن رفض فكرة زواج الأقارب بشكل عام، لكن الفحص الضروري للأمراض الوراثية مهم جدا في البداية.

وقال صابر خلال برنامج “سيدتي” : “فحص ما قبل الزواج لأمور محددة وليس لكل الأمراض الوراثية فهي بالآلاف، والأفضل عمل فحص تفصيلي أكثر للمقبلين على الزواج من أقارب خصيصا”.

وعن خيار إجهاض الأجنة المصابون بأمراض وراثية، أشار إلى أن ذلك قرار يأتي بالنقاش مع الوالدين، ورأيهم بإكمال الحمل أو انهائه يتم مساعدتهم فيه.

وعن أبرز الأمراض الوراثية الخطرة التي يمكن الكشف عنها قبل الولادة، قال: “هناك أمراض تسبب إعاقة دائمة للطفل، فبالتالي الطفل ستكون لديه إعاقة شديدة لا تمكنه من الاعتماد على نفسه، وبعض الحالات قد تتمثل في العمر القصير للطفل بحيث يتوفى في صغره”.

أ.د. ياسر صبر يكشف عن أبرز الأمراض الوراثية الخطرة التي يمكن الكشف عنها قبل الولادة @drsabr#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/tXfSX4Plwv — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

أ.د. ياسر صبر : إجهاض الأجنة المصابون بأمراض وراثية قرار يأتي بالنقاش مع الوالدين .. ورأيهم بإكمال الحمل أو انهائه نساعدهم فيه @drsabr#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/NwL38BccZY — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

أ.د. ياسر صبر – أكاديمي واستشاري طب الأجنة وحالات الحمل الحرجة: فحص ما قبل الزواج لأمور محددة وليس لكل الأمراض الوراثية فهي بالآلاف .. والأفضل عمل فحص تفصيلي أكثر للمقبلين على الزواج من أقارب خصيصا @drsabr#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/sOB9SkPNgS — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023

أ.د. ياسر صبر : لا يمكن رفض فكرة زواج الأقارب بشكل عام، لكن الفحص الضروري للأمراض الوراثية مهم جدا في البداية @drsabr#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/4dKyFYji0h — برنامج سيدتي (@sayyidaty) May 4, 2023