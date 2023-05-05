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الصرامي: بطولات رونالدو أكثر من بطولات النصر (فيديو)

الصرامي: بطولات رونالدو أكثر من بطولات النصر (فيديو)
طلال الغامدي(صدى):

قال الناقد الرياضي سعود الصرامي،إن ميزان إنجازات كريستيانو رونالدو في جانب، وإنجازات النصر منذ تأسيسه في جانب آخر.

وأشار سعود الصرامي: إنجازات كريستيانو سترجح بنسبة كبيرة جدل، رونالدو مجموع بطولاته أكثر من 45 بطولة.

وتابع: رونالدو حاصل على جائزة أحسن لاعب في العالم 6 مرات وحائز على دوري الأبطال أكثر من مرة.

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