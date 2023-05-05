الصرامي: بطولات رونالدو أكثر من بطولات النصر (فيديو)
قال الناقد الرياضي سعود الصرامي،إن ميزان إنجازات كريستيانو رونالدو في جانب، وإنجازات النصر منذ تأسيسه في جانب آخر.
وأشار سعود الصرامي: إنجازات كريستيانو سترجح بنسبة كبيرة جدل، رونالدو مجموع بطولاته أكثر من 45 بطولة.
وتابع: رونالدو حاصل على جائزة أحسن لاعب في العالم 6 مرات وحائز على دوري الأبطال أكثر من مرة.
بطولات رونالدو تتفوق على عدد بطولات نادي النصر.#الديوانيه#الرياضية_السعودية pic.twitter.com/VydPsF3HBI
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 4, 2023
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