مستشار أسري: الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية

الرياض(صدى):

كشف المستشار الأسري عبدالله السلمان، عن أهمية الحوار الزوجي بين الطرفين.

وقال عبدالله السلمان: الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية ، ولحل المشكلات ، وللتخطيط لمستقبل الأسرة ، ولمزيد من التناغم والانسجام بين الزوجين.

وتابع: العناد ، الصمت والخرس الزوجي ، والنقد اللاذع ، والألفاظ النابية ؛ كلها وغيرها مرفوضة أثناء الحوار،مضيفا: انتقاء الكلمات وردود الأفعال مطلوبة.