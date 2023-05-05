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مستشار أسري: الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية

مستشار أسري: الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية
الرياض(صدى):

كشف المستشار الأسري عبدالله السلمان، عن أهمية الحوار الزوجي بين الطرفين.

وقال عبدالله السلمان: الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية ، ولحل المشكلات ، وللتخطيط لمستقبل الأسرة ، ولمزيد من التناغم والانسجام بين الزوجين.

وتابع: العناد ، الصمت والخرس الزوجي ، والنقد اللاذع ، والألفاظ النابية ؛ كلها وغيرها مرفوضة أثناء الحوار،مضيفا: انتقاء الكلمات وردود الأفعال مطلوبة.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ يومين

الحوار ولد الناقة

والأناقة مرة الجمل وشريكة حياته

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