مستشار أسري: الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية
كشف المستشار الأسري عبدالله السلمان، عن أهمية الحوار الزوجي بين الطرفين.
وقال عبدالله السلمان: الحوار الزوجي ضروري لتحسين جودة الحياة الزوجية ، ولحل المشكلات ، وللتخطيط لمستقبل الأسرة ، ولمزيد من التناغم والانسجام بين الزوجين.
وتابع: العناد ، الصمت والخرس الزوجي ، والنقد اللاذع ، والألفاظ النابية ؛ كلها وغيرها مرفوضة أثناء الحوار،مضيفا: انتقاء الكلمات وردود الأفعال مطلوبة.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ يومين
الحوار ولد الناقة
والأناقة مرة الجمل وشريكة حياته