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وزير الشؤون الإسلامية: سنلزم أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية

وزير الشؤون الإسلامية: سنلزم أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية
الرياض(صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية عبداللطيف آل الشيخ: “سنلزم أئمة المساجد في الرياض بالتلاوة النجدية ومن لايتقنها سنستبدله بآخر”.

وأشار عبداللطيف آل الشيخ خلال مقطع فيديو: “التلاوة النجدية متميزة جداً وقريبة إلى النفس والروح، واشتهر بها أهل نجد خاصة مدينة الرياض، وهي قراءة قديمة جداً، وأعتقد أن إحيائها مناسب جدا حتى لا تندثر”.

وتابع: “طُلب من جميع الأئمة في الرياض أن يتلون بالقراءة النجدية، ولكن في غيرها من المدن، تكون التلاوة حسب اختيار الإمام ورغبته، والإلزام بالتلاوة النجدية يقتصر على الرياض فقط، كما تم عمل دورات للأئمة، ومن لا يستطيع أن يقرأ بالقراءة النجدية ، سنبحث عن إمام آخر”.

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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5147 ] نشر منذ يومين

يلا كمان نبغي قراءة حجازية وشمالية وجنوبية

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