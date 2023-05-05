التأمينات توضح: إنهاء العمل بالتراضي لا يشمله دعم “ساند”

الرياض(صدى):

أنهت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، علاقة العمل بالتراضي ليس من الأسباب المؤهلة لتعويض “ساند”، حيث يُشترط للحصول على الدعم أن يكون ترك العمل لسبب خارج عن إرادة الموظف.

وتتضمن أسباب الاستبعاد المؤهلة للاستحقاق، الإفلاس في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة، أو عند فصل الموظف وفق أحكام المادة 77 من نظام العمل.

وتشمل الأسباب أيضاً إنهاء العمل بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائياً، وانتهاء العقد أو عدم التجديد برغبة صاحب العمل، أو في حالة صدور قرار من الجهة المختصة بثبوت فسخ العقد بسبب راجع لصاحب العمل.