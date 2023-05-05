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  3. شاهد.. الحربي: ميسي هلالي بنسبة كبيرة واللاعب مخلّص مع الهلال

شاهد.. الحربي: ميسي هلالي بنسبة كبيرة واللاعب مخلّص مع الهلال

شاهد.. الحربي: ميسي هلالي بنسبة كبيرة واللاعب مخلّص مع الهلال
نواف السالم(صدى):

قال المدرب و المحلل الرياضي جاسم الحربي، إن الأرجنتيني ليونيل ميسي  خلص مع الهلال وتقريبا هو هلالي بنسبة كبيرة.

وأوضح جاسم الحربي، أن ميسي مكسب للرياضة السعودية وليس الهلال فقط ولكن لجميع الأندية.

وتابع: وجود نجوم عالميين تقلدوا جوائز على مستوى العالم كأفضل لاعبين يرتقي بمستوى وسمعة الكرة السعودية على مستوى العالم.

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