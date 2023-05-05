الدعم السريع: تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة

الخرطوم(صدى):

قررت قوات الدعم السريع في السودان، فجر الجمعة، تمديد الهدنة 72 ساعة، استجابة لوساطة أميركية-سعودية.

وجاء ذلك بالتزامن مع تواصل القتال في الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد رغم وجود تهدئة معلنة.

وأفادت قوات الدعم السريع:استجابة لوساطة أميركية- سعودية، نعلن تمديد أجل الهدنة لـ 72 ساعة إضافية، من أجل فتح الممرات الإنسانية وتسهيل حركة المواطنين والمقيمين وتمكينهم من قضاء احتياجاتهم والوصول إلى مناطق آمنة.

وأكدت قبولها طلب وقف إطلاق النار والالتزام به، معلنة ترحيبها بالمبادرات المحلية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى التزامها الصارم بالهدنة المعلنة.