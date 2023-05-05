أسعار النفط تعاود الاستقرار بعد 3 أيام من الهبوط

وكالات(صدى):

عادت أسعار النفط للاستقرار دون تغيير يذكر بعد ظهور علامات متعددة على تدهور الطلب، مدفوعاً بانهيار في أداء السلعة على مدى ثلاثة أيام.

وقامت المملكة بخفض سعر النفط الذي تبيعه لعملائها في آسيا لأول مرة منذ أربعة أشهر بعد أن أشارت أرقام القطاع الصناعي في الصين إلى أن الطلب في القارة الآسيوية ما زال ضعيفًا .

واستقر خام غرب تكساس الوسيط دون مستوى 69 دولارا للبرميل، مواصلاً هبوطا دام أسبوعين، بعد انخفاضه في وقت سابق بنسبة وصلت إلى 7.2% في بداية التعاملات في آسيا.