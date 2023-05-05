جامعة المجمعة تكشف عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445 هـ
كشفت جامعة المجمعة (عمادة الدارسات العليا والبحث العلمي) عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ.
وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة هي:
– إدارة الأعمال.
– الموارد البشرية.
– القانون العام.
– القانون الخاص.
– العلوم التربوية وطرق التدريس.
– اللغة الإنجليزية.
– اللغويات التطبيقية.
– علوم الحاسب والمعلومات.
– الأمن السيبراني.
– العلوم الطبية التطبيقية.
وأفادت بأن برامج الماجستير كالتالي:
– ماجستير العلوم في المختبرات الاكلينيكية.
– ماجستير العلوم في التمريض – الإدارة والقيادة.
– ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي.
– ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.
– ماجستير إدارة الموارد البشرية.
– ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
– ماجستير إدارة الأعمال.
وأشارت إلى أن التقديم على برامج الماجستير، يبدأ يوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/20هـ الموافق 2023/05/10م ويستمر حتى يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م، من خلال الموقع .
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