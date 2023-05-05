جامعة المجمعة تكشف عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445 هـ

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة المجمعة (عمادة الدارسات العليا والبحث العلمي) عن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1445هـ.

وأوضحت الجامعة أن التخصصات المتاحة هي:

– إدارة الأعمال.

– الموارد البشرية.

– القانون العام.

– القانون الخاص.

– العلوم التربوية وطرق التدريس.

– اللغة الإنجليزية.

– اللغويات التطبيقية.

– علوم الحاسب والمعلومات.

– الأمن السيبراني.

– العلوم الطبية التطبيقية.

وأفادت بأن برامج الماجستير كالتالي:

– ماجستير العلوم في المختبرات الاكلينيكية.

– ماجستير العلوم في التمريض – الإدارة والقيادة.

– ماجستير العلوم في العلاج الطبيعي.

– ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية.

– ماجستير إدارة الموارد البشرية.

– ماجستير إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.

– ماجستير إدارة الأعمال.

وأشارت إلى أن التقديم على برامج الماجستير، يبدأ يوم الأربعاء بتاريخ 1444/10/20هـ الموافق 2023/05/10م ويستمر حتى يوم السبت بتاريخ 1444/10/30هـ الموافق 2023/05/20م، من خلال الموقع .