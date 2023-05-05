أميرة خالد(صدى):

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية، أبرز أعراض مرض السيلياك المناعي الذي يهاجم الجسم، وذلك ضمن حملتها التوعوية الشهرية لمكافحة الأمراض.

وأفادت المدينة الطبية، أن أعراض المرض تشمل الإسهال ومشكلات الجهاز الهضمي كالغثيان والانتفاخات والإمساك وفقدان الشهية، فضلًا عن نقص الوزن دون سبب، والتعب والإرهاق وظهور دهون البراز بسبب عدم امتصاصها.

وأشارت إلى أن السيلياك هو مرض مناعي يهاجم الجسم وتحديداً الأمعاء الدقيقة عند تناول الجلوتين (بروتين القمح)، حيث لم يتم تحديد سبب المرض حتى الآن، ومن مسمياته اعتلال الأمعاء الحساسة للجلوتين وبراعم الاضطرابات الهضمية.