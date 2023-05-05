نجوم الغناء يشعلون مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد تخليدًا لذكرى “الموجي”

أميرة خالد(صدى):

قدم كوكبة من نجوم الغناء العربي أداءًا جيدًا على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي، وذلك خلال مشاركتهم في حفل “روائع الموجي” ضمن فعاليات تقويم الرياض.

وشارك في الحفل بباقة من أجمل أغانيهم الفنانون عبادي الجوهر وشيرين ومي فاروق، إلى جانب الفنان صابر الرباعي والفنان ماجد المهندس والفنانة أنغام والفنانة زينة عماد.

ويُشار إلى أنه جرى تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي بحضور عائلته صُحبة الفنانة يسرا.

يُذكر أن الموسيقار يحيى الموجي وفرقته أبدعوا في تقديم مقطوعات موسيقية للموسيقار الراحل، وذلك تكريماً له وتخليداً لذكراه.

أجواء طربية عالية .. نعيشها مع الفنانين عبادي الجوهر وشيرين ومي فاروق في ليلة #روائع_الموجي على مسرح أبو بكر سالم في #بوليفارد_رياض_سيتي 🎶🎤❤️#تقويم_الرياض pic.twitter.com/CuHg6Tkwjn — تقويم الرياض | Riyadh Calendar (@RiyadhSeason) May 4, 2023