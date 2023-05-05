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هيئة المنشآت تعلن عن وظائف شاغرة

هيئة المنشآت تعلن عن وظائف شاغرة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في مدينة الرياض.

وأوضحت الهيئة أن المسمى الوظيفي هو “قائد فريق تطوير قطاع الصحة”؛ حيث أن المؤهلات الدراسية / الشهادات المهنية: شهادة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها، فيما الخبرات المهنية: 5 سنوات خبرة على الأقل.

وأشارت إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 3 أبريل 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف .

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