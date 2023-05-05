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رفع الحظر المؤقت على استيراد البيض ولحوم الدواجن من بولندا

رفع الحظر المؤقت على استيراد البيض ولحوم الدواجن من بولندا
الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن رفع الحظر المؤقت المفروض على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة، ومنتجاتهما وتجهيزاتهما من مقاطعة مازوويكي في بولندا.

وأكدت أنها اتخذت هذا القرار بناءً على ما ورد في تقرير التبليغ الفوري الصادر من المنظمة العالمية للحصة الحيوانية، والذي يفيد بالسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في هذه المقاطعة.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، قد أعلنت مؤخراً فرض الحظر المؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة من الأرجنتين، بينما استأنفت عملية الاستيراد من فرنسا.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ يومين

واحد نفر شواية مع ربع دجاجة صدر لو تكرمت أيها المعلم عبده الشنب ابن المعلم أبو غرز

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