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وظائف شاغرة بـ شركة ديوم الريادة

وظائف شاغرة بـ شركة ديوم الريادة
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ديوم الريادة لحاضنات ومسرعات الأعمال،  عن طرح وظائف شاغرة البكالوريوس في عدة تخصصات – وذلك بمقر الشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي:

1- أخصائي تطوير الأعمال.
‏(Business Development specialist)

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
– خبرة سابقة 1-2 سنوات؛ في تطوير الأعمال أو بناء الشراكات.

2- مساعد تطوير الأعمال.
‏(Business Development associate)

– درجة البكالوريوس في تخصص إدارة أعمال أو ما يعادلها.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، وغيرها.

3- مهندس مشروع.

– درجة البكالوريوس في تخصص هندسة معمارية أو ما يعادلها.
– مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.
– خبرة سابقة لا تقل عن 1 سنوات؛ في نفس المجال، وغيرهم.

وأشارت الشركة إلى أن التقديم متاح الآن من خلال إرسال السيرة الذاتية على: [email protected]

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