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بالصور.. بيجو ترفع الستار عن نسختها الجديدة 2008 “FACELIFT” 2024

بالصور.. بيجو ترفع الستار عن نسختها الجديدة 2008 “FACELIFT” 2024
أميرة خالد(صدى):

تستمر عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية “بيجو” في تألقها في هذا المجال، بعد أن كشفت عن نسختها الجديدة المنتظرة عالميًا، 2008 FACELIFT موديل 2024.

وجاءت السيارة بيجو 2008 FACELIFT موديل 2024 بعدة لمسات داخلية انيقة، بعد أن تمتعت المقصورة بشاشة عرض للوسائط المتعددة يصل قياسها إلى 10 بوصة، بالاضافة إلى وجود مقود حركة متعدد المهام، وفرامل يد كهربائية.

وتستمد السيارة قوتها من محرك كهربائي بقوة اجمالية بلغت 154 حصانا، مع القدرة على التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 8.5 ثانية، بالاضافة إلى بطارية سعة 54 كليووات/ساعة.

وجاءت السيارة من خلال الصور المطروحة بتصميم يبدو اكثر شراسة، بعد أن تمتعت بمصابيح ضباب معاد تصميمها، وبعض التغيرات في مفهوم الشبكة الامامية، إلى جانب عدة لمسات تزيد من قوة هذه السيارة الرياضية الأنيقة.

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