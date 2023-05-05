شركة صدارة توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.

وأوضحت الشركة، أن المسمى الوظيفي هو “أخصائي تمويل أعمال”، بينما المؤهلات والخبرات: تعليم: أساسي: درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة، فيما سنوات الخبرة: الحد الأدنى: 5 سنوات.

وأشارت إلى أن التقديم بدءاً من تاريخ 3 مايو 2023م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة صدارة للكيميائيات .