الكشف عن أقارب لم تتم دعوتهم في حفل تتويج الملك تشارلز

وكالات(صدى):

اندهش جيل من أفراد العائلة المالكة عندما اكتشفوا عدم دعوتهم لحضور حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.

ويُشار إلى أن أحفاد أبناء عمومة الملكة إليزابيث لم يحضروا حفل التتويج، السبت، بما في ذلك السيدة أميليا وندسور، التي وصفتها مجلة “تاتلر” بأنها “أجمل فرد في العائلة المالكة”.

ولم تتم أيضًا دعوة زينوسكا موات، حفيدة ابنة عم الملكة إليزابيث الأميرة ألكسندرا.

وذكر أحد المتابعين: “لا يمكن فهم سبب عدم دعوتهم علما أنهم كانوا موجودين في كل مناسبات العائلة الرسمية”.

وزنوسكا موات، حفيدة ابنة عم الملكة إليزابيث قريبة جدًا من الملكة لدرجة أن الأخيرة حرصت على التقاط صور لها معها في قلعة وندسور في مارس من العام الماضي عندما كانت في حالة صحية متدهورة، قبل ستة أشهر فقط من وفاتها، وتصر زنوسكا على أنها لا تحمل أي ضغينة لعدم دعوتها إلى الحفل.

والجدير بالذكر أنه لم يتم دعوة معظم دوقات بريطانيا من غير الملوك البالغ عددهم 24 إلى التتويج ، بالإضافة إلى عدم دعوة الرتب الدنيا من النبلاء.