الكشف عن أقارب لم تتم دعوتهم في حفل تتويج الملك تشارلز
اندهش جيل من أفراد العائلة المالكة عندما اكتشفوا عدم دعوتهم لحضور حفل تتويج الملك تشارلز والملكة كاميلا.
ويُشار إلى أن أحفاد أبناء عمومة الملكة إليزابيث لم يحضروا حفل التتويج، السبت، بما في ذلك السيدة أميليا وندسور، التي وصفتها مجلة “تاتلر” بأنها “أجمل فرد في العائلة المالكة”.
ولم تتم أيضًا دعوة زينوسكا موات، حفيدة ابنة عم الملكة إليزابيث الأميرة ألكسندرا.
وذكر أحد المتابعين: “لا يمكن فهم سبب عدم دعوتهم علما أنهم كانوا موجودين في كل مناسبات العائلة الرسمية”.
وزنوسكا موات، حفيدة ابنة عم الملكة إليزابيث قريبة جدًا من الملكة لدرجة أن الأخيرة حرصت على التقاط صور لها معها في قلعة وندسور في مارس من العام الماضي عندما كانت في حالة صحية متدهورة، قبل ستة أشهر فقط من وفاتها، وتصر زنوسكا على أنها لا تحمل أي ضغينة لعدم دعوتها إلى الحفل.
والجدير بالذكر أنه لم يتم دعوة معظم دوقات بريطانيا من غير الملوك البالغ عددهم 24 إلى التتويج ، بالإضافة إلى عدم دعوة الرتب الدنيا من النبلاء.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ يوم واحد
فش،فاش،
تشارلز الصامد في وجه الحداثة
تشارلز التقليدي
حب الذرة الكامل
الحربي[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ 6 ساعات
تتويج ملكي بريطاني أتى في
وقتٍ شارف فيه عهدهم و ذكرهم
إلى الزّوال…
لذلك ؛ فهو تتويج و تحصيل حاصِل …
حيث لا قِيمة للتّاج البريطاني العاصف
بأزمات إقتصادية و تراجُع للوراء في
مكانته العالمية …حيث الرّوس قادمون
لإحداث توازُن عالمي بعيداً عن
غطرسة بريطانيا و الأمريكان الإستعمارية…
…يا شارلي زمانك راح…
…و الزّعامة للرّوس بجدارة…
…و إليا لبست التّاج إرتاح …
…و ترى الهِياط ما هو شطارة…
ياما طَغَيت و أهلكت أرواح…
و جاك الدّور و الدّنيا دوّارَة…
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