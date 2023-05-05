مشاجرة بين الممثلين الروسي والأوكراني في قمة البحر الأسود (فيديو)

وكالات(صدى):

قامت مشاجرة بين الممثل الروسي والممثل الأوكراني في القمة البرلمانية الثلاثين للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود.

ويُشار إلى أن عضو الوفد الأوكراني المشارك في اجتماع الجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي للبحر الأسود (بابسيك) في أنقرة، هاجم سكرتير الوفد الروسي فاليري ستافيتسكي.

وقالت السفارة الروسية أنها تقدم المساعدة للمجني عليه، مضيفة “نحن في الفندق، ونتخذ الإجراءات اللازمة، وصل القنصل والطبيب، ونحن نقدم المساعدة اللازمة”.

وفي وقت سابق من أمس الخميس، حاول أعضاء الوفد الأوكراني تعطيل خطاب الوفد الروسي في اجتماع بابسيك، وتدخل رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، لاحتواء خلاف ومشاحنات شفوية بين وفدي أوكرانيا وروسيا المشاركين بالقمة.

والجدير بالذكر أن أعمال قمة الجمعية البرلمانية لمنظمة التعاون الاقتصادي للدول المطلة على البحر الأسود تحت شعار “جغرافيا واحدة، انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الخميس.

اندلعت مشاحنات لفظية بين وفدي أوكرانيا وروسيا المشاركين باجتماع رؤساء برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي لمنطقة البحر الأسود المنعقدة في العاصمة التركية أنقرة. وتفاقم التوتر بعد أن قاطع الوفد الأوكراني خطاب مسؤولة بالوفد الروسي 👇 pic.twitter.com/DPDnrUhki2 — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 4, 2023

🎖️ اندلع قتال بين الممثل الروسي والممثل الأوكراني في القمة البرلمانية الثلاثين للجمعية البرلمانية للتعاون الاقتصادي في منطقة البحر الأسود. pic.twitter.com/MNEnrSboxm — الأحداث الروسية🇷🇺🎖 (@soldier2017kg) May 4, 2023