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بالصور.. نهى نبيل تجذب الأنظار بأطول سلسلة بالخليج العربي

بالصور.. نهى نبيل تجذب الأنظار بأطول سلسلة بالخليج العربي
خالد الظفيري(صدى):

جذبت الإعلامية والشاعرة الكويتية، نهي نبيل بما وصفتها بأنها “أول مرتعشه -قلادة- في تاريخ الخليج العربي” الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن وزنها المحدد.

وأوضحت نهى نبيل خلال ظهورها في مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل: “هذه المرتعشه الذهب أتقل مني -ما شاء الله- وتعتبر أطول مرتعشه في الخليج كله، مصنوعه بالإمارات”.

وذكرت بعض التعليقات على الفيديو المنتشر: “كيف تمشي بيها السيدات”، “شكلها والله جميل”، “تعرض حياة صاحبتها للخطر”، “أكيد اللي بيدي يشتريها راح يستثمرها فقط”.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ يوم واحد

المرأة إذا خالفت أمر الله و قامت

بكشف سِترها و خالطت الرجال

…و العياذ بالله … فلن ينفعها و لن

يزيّنها الذّهب ؛ لأن دِينُها و أخلاقها

قد تلاشت و هما جوهر الحياة …

و لكنّ النّساء إذا فقَدن هاتين

الخصلتين( الدّين …الأخلاق) يُحاولن

تعويضهما بمتاع الدّنيا الزّائل ؛ لِجذب

رُعاع القوم و ضِعاف الإيمان…

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