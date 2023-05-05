بالصور.. نهى نبيل تجذب الأنظار بأطول سلسلة بالخليج العربي
جذبت الإعلامية والشاعرة الكويتية، نهي نبيل بما وصفتها بأنها “أول مرتعشه -قلادة- في تاريخ الخليج العربي” الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون الكشف عن وزنها المحدد.
وأوضحت نهى نبيل خلال ظهورها في مقطع فيديو قصير عبر مواقع التواصل: “هذه المرتعشه الذهب أتقل مني -ما شاء الله- وتعتبر أطول مرتعشه في الخليج كله، مصنوعه بالإمارات”.
وذكرت بعض التعليقات على الفيديو المنتشر: “كيف تمشي بيها السيدات”، “شكلها والله جميل”، “تعرض حياة صاحبتها للخطر”، “أكيد اللي بيدي يشتريها راح يستثمرها فقط”.
ابوفهد الحبلاني العنزي[ عدد التعليقات: 6419 ] نشر منذ يومين
أكيد اللي بيدي يشتريها راح يستثمرها فقط
الحربي[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ يوم واحد
المرأة إذا خالفت أمر الله و قامت
بكشف سِترها و خالطت الرجال
…و العياذ بالله … فلن ينفعها و لن
يزيّنها الذّهب ؛ لأن دِينُها و أخلاقها
قد تلاشت و هما جوهر الحياة …
و لكنّ النّساء إذا فقَدن هاتين
الخصلتين( الدّين …الأخلاق) يُحاولن
تعويضهما بمتاع الدّنيا الزّائل ؛ لِجذب
رُعاع القوم و ضِعاف الإيمان…