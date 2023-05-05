اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يقلل من خطر الوفاة

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسة جديدة أن تناول وجبات منخفضة الكربوهيدرات قد يزيد من خطر الوفاة المبكرة ، لافتة إلى أن المنتجات الغذائية منخفضة الدهون يمكن أن تطيل العمر.

وكشفت التجارب السريرية قصيرة المدى فعالية الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات والوجبات الغذائية قليلة الدسم لفقدان الوزن وفوائد القلب والأوعية الدموية.

وتتضمن الأنظمة الغذائية قليلة الدسم الأطعمة الكاملة الحبوب واللحوم الخالية من الدهون ومنتجات الألبان قليلة الدسم والخضروات والعدس والفواكه، كما أن الأنظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات تقيد استهلاك الكربوهيدرات بالنسبة إلى متوسط النظام الغذائي.

واحتوت الدراسة ، التي قادها فريق دولي من الباحثين من جامعات بكين في الصين وهارفارد وتولين في الولايات المتحدة ، 371159 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 50 و 71 عامًا.

ويُشار إلى أنه تمت متابعة المشاركين لمدة 23.5 سنة ، وتم تسجيل 165698 حالة وفاة.

وبيّنت النتائج ، التي نشرت في مجلة الطب الباطني ، أن اتباع نظام غذائي منخفض الدهون يمكن أن يقلل من خطر الوفاة كل عام بنسبة تصل إلى 34 في المائة.