مستشار الأمن القومي الأمريكي يعلن زيارته للمملكة

واشنطن(صدى):

يزور مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان، المملكة “نهاية هذا الأسبوع” لإجراء محادثات مع قيادة المملكة فضلا عن مسؤولين هنود وإماراتيين، حسبما قال في كلمة ألقاها الخميس تتعلق بالاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقال سوليفان أنه “في نهاية هذا الأسبوع سأكون في السعودية لعقد اجتماعات مع قادتهم”، مضيفًا: “نظيراي من الإمارات والهند سيحضران إلى السعودية أيضا في إطار الاجتماعات حتى نتمكن من مناقشة حقبات جديدة من التعاون بين نيودلهي والخليج وكذلك الولايات المتحدة وبقية المنطقة”.

وأكد أن الوضع في اليمن سيكون جزءا من المناقشات في نهاية الأسبوع، متطرقًا إلى قضايا الشرق الأوسط من إيران وسوريا والعراق وصولا إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.