بالفيديو.. “التعليم” توضح أهداف آلية التسجيل الجديدة بالمدارس

الرياض(صدى):

أكدت متحدث التعليم العام، ابتسام الشهري، أن الخدمة الإلكترونية الجديدة تسهم في تنظيم آلية التسجيل والقبول في أكثر من 12 ألف مدرسة ابتدائية.

وقالت ابتسام الشهري، عبر قناة “الإخبارية” أن الآلية الجديدة تهدف إلى تسجيلهم إلكترونياً دون مراجعة المدرسة وتوفير فرص عادلة للالتحاق بالمدارس القريبة من سكنهم.

وأشارت إلى أن الآلية الجديدة لتسجيل الطلاب في المدارس تعتمد على المفاضلة من خلال تطبيق المعايير المناسبة، بما يوفر فرصا عادلة بين الطلاب المستجدين.

وذكرت أن المفاضلة لا تزال موجودة في الآلية الجديدة عبر التسجيل الإلكتروني، بالاعتماد على عدد من المعايير التي تتحول إلى نقاط بما يساعد على تقديم الخدمة إلى ولي الأمر وفقًا لنقاط المفاضلة.

وأوضحت أن الجنسية تعد إحدى معايير المفاضلة بين الطلاب، وكذلك المسافة بين السكن المسجل والمدرسة المختارة، بالإضافة إلى وجود قريب من الدرجة الأولى بالمدرسة، لافتة إلى أن كل هذه المعايير تحسب كنقاط، حتى يتمكن الطلاب من الالتحاق بالمدارس القريبة، كما تسهل عملية التسجيل على أولياء الأمور.