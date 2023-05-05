المجندة صاحبة صورة الاجلاء الشهيرة: هذا واجبنا وتكفينا نظرة الإحساس بالأمان منهم (فيديو)
أوضحت وكيل رقيب بحري أمل العوفي، أسرار صورة الإجلاء الأشهر؛ والتي تظهرها وهي تحتضن طفلة نائمة بين يديها، لافتة أنها لم تكن تتوقع أن تحظى الصورة بتلك الأصداء الكبيرة .
وقالت “العوفي” في مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي عبر حسابه بتويتر :” ما قمت به هو واجبنا، وتكفينا كلنا نظرة الإحساس بالأمان والطمأنينة منهم”.
وأضافت: “الطفلة التي كنت أحملها كانت تبلغ من العمر تقريباً 8 أشهر، واسمها علية، وكانت نائمة من الإرهاق بينما كان التعب واضحاً جداً على والدتها”.
وتابعت: “الشيء المفرح هو أن الخطوات الأولى للطفلة علية كانت على متن السفينة وقد كسبت محبة الجميع، وهذا كان مبعث فرح وسعادة كبيرة لوالدتها”.
وكتبت العوفي رسالة للطفلة ” عليّة” متمنيه أن تقرأها حينما تكبر ” : “صغيرتي علية، لا تخافي وصلت بر الأمان ، دعائي لك بأن تنعمي بحياة سعيدة في ظل والديك”.
يُذكر أن وزير الإعلام سلمان الدوسري قد كرّم بمكتبه بمقر الوزارة بالرياض، مصور وكالة الأنباء السعودية نزار معتوق، والذي نجح في التقاط صورة للمجندة برتبة وكيل رقيب بالقوات البحرية الملكية، أمل العوفي، وهي تحمل طفلة لإحدى القادمات من السودان ممن تم إجلاؤهم على ظهر السفينة أثناء رسوها بقاعدة الملك فيصل البحرية.
أسرار صورة الإجلاء الأشهر؛ كما تحكيها وكيل رقيب بحري أمل العوفي. #المملكة_تجلي_العالقين_بالسودان pic.twitter.com/1jVGx4Viny
— التواصل الحكومي (@CGCSaudi) May 4, 2023
inside.world[ عدد التعليقات: 8420 ] نشر منذ يومين
الله اكبر عليكم 😹 محسسينا انها مثلاً محرره القدس ولا فاتحه الأندلس مره ثانيه 🤣 تراها مجرد ساعدت طفل فقط الأعمال بنيات ولكل امرئٍ م نوى ، ترا هي مو اول وحده تسوي كذا ، أعمال الخير كثيره ومنها مساعده الفقراء وزياره المرضى ومساعده المتعطل بطريق واماطه الاذى عن الطريق …الخ ووو الكثير والكثيير فالانسان يخدم وطنه بقلبه مو كذا
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ يوم واحد
وكيل رقيب بحري
ما ترقونها طيب رقيب أول كلها 700 ريال علاوة
شابوره[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ يوم واحد
شغله سياسيه فقط ..والا الموضوع اقل من عادي والشغله معروفه وواضحه وش هدفها تمااااام
tawaq[ عدد التعليقات: 543 ] نشر منذ 21 ساعة
يا بخش نخاف تطلع مثل واحد صرف عليه الى ان اخذ الدكتوراه وجلس بشارع صدى يتشمت بخلق الله وهو نفسه فاشل
وشابورة شكلهم غمسوه ربعه وجدعوه ودبل اكبدنا
والاخير اللي شاك انه برا العالم مسمي روحه داخل العالم ليت صدى تميطك وتصير لغير المجنسين