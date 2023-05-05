حياة الفرد مع مجتمعه المحيط به

يعيش الإنسان في مجتمعات ولكن هناك شروط لهذه المعيشة والتى منها التفاعلية فالإنسان يجب أن يوجد نوع أو درجة من التفاعل داخل محيطة الاجتماعي والذي يتجلى في شكل تعاون ومحبة مع أفراد مجتمعه مثل أفراد الأسرة ورفاق العمل أو رفاق الدراسة .

يجب على الإنسان أن يتمتع بدرجة من حسن الخلق وكذلك الصدق والأمانة والإخلاص والتخلص من العادات التي تنفر منه من يحيطون به وتدفعهم للابتعاد مما يمكن أن يتركه في عزلة.

الحياة الاجتماعية من المنظور الإسلامي الدين الإسلامي دين جامع شامل حيث تجد بداخله الأطر العاملة لمختلف نواحي الحياة ايًا كانت فلم يترك صغيرة أو كبيرة إلا وأرسى لها قواعدها وبالتالي لن يغفل الدين الإسلامي عن وضع القواعد لشكل حياة الإنسان الاجتماعية والتي تسير وفق ضوابط شرعيه تتحلى بها القيم النبيله والخلق الحسن التي ينبذ فيه النفاق والغيبه والنميمة والشماته وغيرها الكثير من الامور التي لاتتوافق مع ديننا وخُلقنا الجميل والبحث عن المشاكل مع الآخرين.

ولو ابتعدت هذه المجتمعات عن ماذكر أعلاه لعاش الجميع بخير .