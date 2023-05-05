بالفيديو.. متطوعون ينقذون “ورل” انهالت عليه الرمال وجعلته عاجزًا

الرياض(صدى):

عثر أحد المتطوعين في مجال البيئة خلال جولة تفقدية للغطاء النباتي في أحد المواقع المحمية على“ورل” عالقًا في الرمال داهمت السيول جحره.

وكشف مقطع فيديو نشرته قناة العربية :” أن “الورل” أصبح مقيدًا وعاجزًا عن الحركة تمامًا، وينتظر مصيره المجهول.”

وبدأ المتطوع “عبد العزيز” ورفاقه بتحرير “الورل” وذلك من خلال الحفر حوله، حتى خرج وبدا منهكًا من شدة التعب.

وبيّن المقطع أيضًا المتطوعون وهم يقومون بتزويده بالماء واللحوم والبيض ليتعافى ويكمل أدوارة البيئية الهامة التي خلقه الله من أجلها.

شاهد.. متطوعون بيئيون ينقذون "ورل" انهالت عليه الرمال ودفنته وجعلته عاجزاً عن الحركة في إحدى المناطق المحمية

⁧#السعودية pic.twitter.com/P4RSVea4Xy — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 4, 2023